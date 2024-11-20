На озброєння ЗСУ надійшла дистанційна турель "Пернач"

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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно-керований модуль вітчизняного виробництва. Він дістав назву "Пернач"

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що на турель "Пернача" встановлюється кулемет калібру 7.62 мм, а також блок системи управління з акумулятором та камерою.

"Оператор керує модулем із безпечного укриття, використовуючи пульт і FPV-окуляри, на які передається зображення із відеокамери", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Міноборони кодифікувало та допустило до постачання мультифункціональний безпілотник вітчизняного виробництва "Чаклун". Дрон збудований за літаковою схемою.

Раніше Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату українського виробництва – аналог радянської Ф-1.