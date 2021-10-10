На одеській трасі зіткнулися вантажівка і рейсовий автобус, двоє загиблих

Фото Нацполіції

На трасі Київ-Одеса сталася ДТП з маршруткою, загинули дві людини

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області, передає RegioNews.

Подія сталася на 455 км автодороги поблизу села Холодна Балка. 45-річний водій вантажного автомобіля MAN, рухаючись у бік столиці, зіткнувся з рейсовим автобусом, який їхав попереду нього.

Попередньо відомо, що в результаті аварії два пасажири маршрутки загинули, ще дев’ятеро, серед яких один неповнолітній, отримали травми різного ступеня тяжкості. Всіх постраждалих забрала "швидка".

Вирішується питання про внесення відомостей про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України та затримання водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Як повідомлялося, учора у Києві легковик врізався у маршрутку, є постраждалі.