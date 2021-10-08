Під Запоріжжям водій маршрутки не впорався з керуванням і врізався у фуру

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Вранці 8 жовтня по дорозі від села Смоляного до Долинського водій маршрутного автобуса не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з фурою

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Запорізького районного управління поліції.

На місці події правоохоронці встановили, що близько 09:07 на автошляху водій маршрутного автобуса не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з фурою.

В цей час маршрутний автобус був без пасажирів. Водію автобусу, 1959 року народження, надана медична допомога та відпущено", - розповіли у поліції.

Відносно водія маршрутки слідчі склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій області "ВАЗ" влетів у "КамАЗ", одного з водіїв витягали рятувальники після чого передали медиками.