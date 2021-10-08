У столиці у маршрутки під час руху відпали двері
У Києві у маршрутки №509 просто під час руху відпали двері
Як пише RegioNews з посиланням на Тelegram-паблік "Киев Сейчас", водій зупинив автобус з пасажирами, щоб люди могли вийти.
"За двері, що відпали у автобуса №509, перевізник має заплатити 17 тисяч гривень штрафу. Також на перевізника склали шість протоколів за порушення правил перевезень", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві в маршрутки під час руху відпали два колеса, одне влетіло в зупинку.
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