Мер Яремче потрапив в аварію, його госпіталізували

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У місті Яремче на дорозі "Мукачево - Львів" сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення двох авто були госпіталізовані водії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 49-річний водій автомобіля "Mitsubishi Outlander", мешканець Яремчанської територіальної громади, рухаючись у сторону Микуличина, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення із "Peugeot Partner", яким керував 37-річний мешканець Надвірнянщини.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з тілесними ушкодженнями до медзакладу доставлено обох водіїв. Керманич "Mitsubishi Outlander" перебував у нетверезому стані. У водія Peugeot Partner, відібрано кров на перевірку стану сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу України.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, фігурантом ДТП у Яремче - міський голова Андрій Мироняк, саме він керував машиною, яка вчинила аварію.

Нагадаємо, раніше мер Вознесенська потрапив у ДТП за участю автобуса.