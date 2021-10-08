09:12  08 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили понад 16 тисяч нових випадків зараження
09:26  08 жовтня
Венедіктова розповіла про нові подробиці смерті народного депутата Полякова
08:31  08 жовтня
На Донбасі за добу зафіксовано сім порушень, одного з бійців ООС поранено
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2021, 11:46 970

Мер Яремче потрапив в аварію, його госпіталізували

08 жовтня 2021, 11:46 970
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У місті Яремче на дорозі "Мукачево - Львів" сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення двох авто були госпіталізовані водії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 49-річний водій автомобіля "Mitsubishi Outlander", мешканець Яремчанської територіальної громади, рухаючись у сторону Микуличина, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення із "Peugeot Partner", яким керував 37-річний мешканець Надвірнянщини.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з тілесними ушкодженнями до медзакладу доставлено обох водіїв. Керманич "Mitsubishi Outlander" перебував у нетверезому стані. У водія Peugeot Partner, відібрано кров на перевірку стану сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу України.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, фігурантом ДТП у Яремче - міський голова Андрій Мироняк, саме він керував машиною, яка вчинила аварію.

Нагадаємо, раніше мер Вознесенська потрапив у ДТП за участю автобуса.

ДТП мер алкоголь аварія Івано-Франківська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника
Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram