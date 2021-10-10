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10 октября 2021, 12:24 273

На одесской трассе столкнулись грузовик и рейсовый автобус, двое погибших

10 октября 2021, 12:24 273
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Фото Нацполиции
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На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с маршруткой, погибли два человека

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает RegioNews.

Происшествие произошло на 455 км автодороги вблизи села Холодная Балка. 45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с рейсовым автобусом, который ехал впереди него.

Предварительно известно, что в результате аварии два пассажира маршрутки погибли, еще девять, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших забрала "скорая".

Решается вопрос о внесении сведений о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и задержания водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Как сообщалось, вчера в Киеве легковушка врезалась в маршрутку, есть пострадавшие.

Ранее, 8 октября, под Львовом "скорая" наехала на пешехода.

госпитализация ДТП погибшие маршрутки Одесская область пассажирские перевозки

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