Під Львовом "швидка" наїхала на пішохода

Фото: з відкритих джерел

На автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Солонка Львівського району внаслідок наїзду "швидкої допомоги" був травмований пішохід. 33-річного чоловіка госпіталізували

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Peugeot Boxer", 64-річний житель одного з селищ Стрийського району, здійснив наїзд на пішохода, 33-річного мешканця міста Новий Розділ.

Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше повідомлялось, що у Харкові легковик врізався в "швидку" і перекинувся. Внаслідок аварії медики госпіталізували двох пасажирів з автомобіля Peugeot.