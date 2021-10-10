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10 жовтня 2021, 10:23 208

У Києві легковик врізався у маршрутку, є постраждалі

10 жовтня 2021, 10:23 208
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Масштабна ДТП з постраждалими відбулася учора ввечері в Києві на Броварському проспекті біля метро Лісова

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Столичні правоохоронці встановлюють обставини ДТП на Броварському проспекті

Водій легковика здійснив зіткнення з автобусом, який у результаті в'їхав у металеву опору і перекинувся. Внаслідок автопригоди шестеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Розпочато кримінальне провадження, - йдеться в повідомленні.

До столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Броварському проспекті. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, медики і слідчо-оперативна група із розслідувань ДТП поліції Києва.

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля "Фольксваген", рухаючись по Броварському проспекті у напрямку метро Лісова, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автобусом "Ісузу", що рухався попереду. Внаслідок зіткнення автобус в'їхав в металеву опору та перекинувся.

П’ятеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. До лікарні медики госпіталізували троє осіб, а іншим надали медичну допомогу на місці. Окрім того, лікарі у тяжкому стані госпіталізували водія легковика, 1996 року народження.

Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування призначено ряд відповідних експертиз, для встановлення обставини цієї події та механізму зіткнення транспортних засобів, - додають у поліції.

Як повідомлялося, 8 жовтня на Запоріжжі ВАЗ влетів у КамАЗ, водія ушпиталили.

Того ж дня мер Яремче потрапив в аварію, його госпіталізували.

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