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17 вересня 2021, 10:33 66

Отруєння школярів у Хмельницькому: всіх пацієнтів виписали з лікарні

17 вересня 2021, 10:33 66
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Фото з відкритих джерел
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З інфекційної лікарні Хмельницького виписали усіх дітей однієї зі шкіл міста, госпіталізованих тиждень тому з підозрою на ротавірусну інфекцію

Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Станом на 7 годину 17 вересня всіх дітей з Хмельницького навчально-виховного об’єднання №1, які були госпіталізовані протягом 9-10 вересня до інфекційної лікарні міста Хмельницький з підозрою на ротавірусну інфекцію, виписано, - повідомили у відомстві.

Як повідомлялося, 9 вересня у Хмельницькому учні отруїлися у шкільній їдальні: заклад перевели на дистанційне навчання.

13 вересня названо причину отруєння у школі Хмельницького: золотистий стафілокок, який потрапив до їжі під час приготування.

14 вересня МОН ініціює перевірку всіх навчальних закладів у Хмельницькому через отруєння школярів.

Також директора школи у Хмельницькому, де отруїлися 92 учні, хочуть відсторонити від обов'язків.

Окрім цього, по всій Україні проведуть "раптові перевірки" через отруєння школярів у Хмельницькому.

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