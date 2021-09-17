Отруєння школярів у Хмельницькому: всіх пацієнтів виписали з лікарні
З інфекційної лікарні Хмельницького виписали усіх дітей однієї зі шкіл міста, госпіталізованих тиждень тому з підозрою на ротавірусну інфекцію
Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Станом на 7 годину 17 вересня всіх дітей з Хмельницького навчально-виховного об’єднання №1, які були госпіталізовані протягом 9-10 вересня до інфекційної лікарні міста Хмельницький з підозрою на ротавірусну інфекцію, виписано, - повідомили у відомстві.
Як повідомлялося, 9 вересня у Хмельницькому учні отруїлися у шкільній їдальні: заклад перевели на дистанційне навчання.
13 вересня названо причину отруєння у школі Хмельницького: золотистий стафілокок, який потрапив до їжі під час приготування.
14 вересня МОН ініціює перевірку всіх навчальних закладів у Хмельницькому через отруєння школярів.
Також директора школи у Хмельницькому, де отруїлися 92 учні, хочуть відсторонити від обов'язків.
Окрім цього, по всій Україні проведуть "раптові перевірки" через отруєння школярів у Хмельницькому.
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