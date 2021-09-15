Директора школи у Хмельницькому, де отруїлися 92 учні, хочуть відсторонити від обов'язків

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Після гучного випадку отруєння дітей в одній зі шкіл Хмельницького, туди з перевіркою завітали високопосадовці із Києва. Наслідком їх візиту стала рекомендація відсторонити керівника навчального закладу від роботи

Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі президента.

"За допущення таких випадків недобросовісного ставлення до своїх обов’язків і невиконання санітарних норм кухарями та персоналом, а також за відсутність належного контролю з боку керівництва винні нестимуть реальну відповідальність", - зазначила заступник керівника Офісу президента Юлія Соколовська.

За її словами, директора школи, у якій отруїлися діти, рекомендовано відсторонити від виконання обов’язків. Крім того, буде проведена перевірка отримання санітарних книжок працівниками харчоблоку та наявності всіх необхідних аналізів і обстежень.

Наразі у школі працює комісія, яка встановлює всі деталі отруєння. Раніше повідомлялось, що причиною став збудник золотистого стафілокока.

"Встановлено джерело збудника інфекції - у 4 працівників харчоблоку виявлено золотистий стафілокок, який також був знайдений у трьох зразках відібраних страв і у 27 зразках змивів", - зазначив головний санлікар Ігор Кузін.

За словами Кузіна, у деяких дітей під час обстеження виявили коронавірус. Наразі нових випадків не встановлено, а 8 перехворілих дітей вже виписали з лікарні.

Раніше повідомлялось, що Міністерство освіти і науки планує провести комплексну перевірку всіх закладів освіти Хмельницької області щодо дотримання санітарного регламенту.

Нагадаємо, що отруєння у шкільній їдальні Хмельницького сталося 8 вересня. У Департаменті освіти і науки Хмельницької міськради вирішили, що освітній процес з 9 вересня у початковій школі та дошкільному підрозділі буде здійснюватися за допомогою використання технологій дистанційного навчання.

11 вересня через масове отруєння школярів початкових класів, що сталося у Хмельницькому, 39 батьків учнів звернулися до поліції.