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16 вересня 2021, 12:52 2614

У МОН роз'яснили, як працюватимуть заклади освіти з 20 вересня

16 вересня 2021, 12:52 2614
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Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві освіти і науки розповіли, як працюватимуть навчальні заклади освіти з 20 вересня в разі впровадження "жовтого" або "червоного" рівня епідемічної небезпеки

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

У разі введення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката.

У разі введення "червоного" рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти буде дозволено, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат.

Сертифікат може підтверджувати:

  • вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);
  • негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;
  • одужання особи від зазначеної хвороби.

Чинність сертифіката має бути підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до постанов, що встановлюють нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID. Відповідні зміни набирають чинності з 20 вересня.

карантин школа освіта Міносвіти вакцинація

 
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