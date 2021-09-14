МОН ініціює перевірку всіх навчальних закладів у Хмельницькому через отруєння школярів

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Міністерство освіти і науки планує провести комплексну перевірку всіх закладів освіти Хмельницької області щодо дотримання санітарного регламенту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на главу МОН Сергія Шкарлета.

За словами міністра, на "шостий день після спалаху, представники органів місцевого самоврядування на запит МОН не могли надати вичерпної інформації про ситуацію та навіть не володіли відомостями про відкрите кримінальне провадження".

Обов’язково буду ініціювати комплексну перевірку всіх закладів освіти Хмельницької області щодо дотримання санітарного регламенту з метою недопущення подібних випадків", - запевнив Шкарлет.

Нагадаємо, що отруєння у шкільній їдальні Хмельницького сталося 8 вересня. У Департаменті освіти і науки Хмельницької міськради вирішили, що освітній процес з 9 вересня у початковій школі та дошкільному підрозділі буде здійснюватися за допомогою використання технологій дистанційного навчання.

11 вересня через масове отруєння школярів початкових класів, що сталося у Хмельницькому, 39 батьків учнів звернулися до поліції.