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13 вересня 2021, 14:19 537

Отруєння у школі Хмельницького: названо причину

13 вересня 2021, 14:19 537
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Фото: з відкритих джерел
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Причиною масового отруєння школярів початкових класів Хмельницького навчально-виховного об'єднання №1 став золотистий стафілокок, який потрапив до їжі під час приготування

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу державної установи "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Станом на 13 вересня спалах розшифровано - встановлено джерело збудника інфекції (у 4 працівників персоналу харчоблоку із зіву/носа та калу виділено золотистий стафілокок)", - йдеться у повідомленні.

Під час приготування їжі відбулося мікробне зараження продуктів: із 12 зразків харчових продуктів у 3 стравах - золотистий стафілокок; із 60 змивів у 27 зразках – золотистий стафілокок.

Нагадаємо, що отруєння у шкільній їдальні Хмельницького сталося 8 вересня. У Департаменті освіти і науки Хмельницької міськради вирішили, що освітній процес з 9 вересня у початковій школі та дошкільному підрозділі буде здійснюватися за допомогою використання технологій дистанційного навчання.

11 вересня через масове отруєння школярів початкових класів, що сталося у Хмельницькому, 39 батьків учнів звернулися до поліції.

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