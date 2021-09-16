У Полтаві на уроці померла школярка

В Полтаві померла 10-річна школярка після занять на уроці фізкультури

Як повідомили у поліції, дитині стало зле і вона втратила свідомість, пише RegioNews.

Нещасний випадок стався 15 вересня. За попередньою інформацією слідства, дитина навчалася в ліцеї №33 Полтавської міської ради. На уроці фізкультури їй стало зле й вона втратила свідомість.

Медпрацівник школи та вчитель фізкультури одразу розпочали реанімаційні заходи та викликали карету екстреної медичної допомоги. Швидка, яка приїхала на виклик, доставила дитину до лікарні, але врятувати життя дівчинки не вдалося.

Обставини та причина смерті дитини встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно у дитячому таборі на Київщині помер 12-річний хлопчик.