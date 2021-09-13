На Черкащині до лікарні потрапили четверо осіб через отруєння грибами

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На Черкащині медики екстренки доправили до лікувальних закладів чотирьох осіб з підозрою на отруєння грибами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР".

У Черкасах госпіталізували 28-річного та 54-річного чоловіків до Третьої черкаської міської лікарні. До Смілянської міської лікарні фахівці швидкої доправили 38-річну жінку та 40-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у більшості випадків причиною отруєнь є незнання і неуважність тих, хто збирає та вживає невідомі та підозрілі гриби, а також неправильна кулінарна їх обробка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області семеро людей отруїлися грибами.