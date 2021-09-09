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09 вересня 2021, 10:09 281

У Хмельницькому учні отруїлися у шкільній їдальні: заклад перевели на дистанційне навчання

09 вересня 2021, 10:09 281
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Фото: з відкритих джерел
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У Хмельницькій області через отруєння у шкільній їдальні госпіталізували 5 дітей, в однієї дитини підтверджено коронавірусну хворобу. Через це навчальний заклад перевели на дистанційне навчання

Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Хмельницької міськради, передає RegioNews.

З метою ліквідації спалаху та стабілізації епідеміологічної ситуації, до отримання результатів лабораторних досліджень роботу харчоблоку буде призупинено", - йдеться у повідомленні.

У департаменті зазначили, що освітній процес з 9 вересня у початковій школі та дошкільному підрозділі буде здійснюватися за допомогою використання технологій дистанційного навчання.

Нагадаємо, голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що з наступного тижня Сумська область може перейти у "жовту" зону карантину. Більшість шкіл та дитячих садочків можуть бути закриті на карантин та перейти на віддалене навчання.

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