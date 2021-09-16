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16 вересня 2021, 10:04 73

По всій Україні проведуть "раптові перевірки" через отруєння школярів у Хмельницькому

16 вересня 2021, 10:04 73
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Фото: з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме проведення вибіркових раптових перевірок по всій країні для забору біоматеріалу для дослідження на предмет носійства золотистого стафілококу за допомогою протиепідемічних бригад

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

Раптові перевірки - візити для раптового обстеження працюючих на предмет носійства золотистого стафілококу будуть відновлені", - повідомив він.

Таке рішення було прийнято за результатами наради у Президента України Володимира Зеленського щодо ситуації навколо факту масового отруєння дітей у Хмельницькому навчально-виховному об’єднанні №1 "Школа-дитячий садок".

Розслідування, проведене фахівцями Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, встановило, що спалах стався внаслідок обсіменіння золотистим стафілококом сировини та готових страв від працівників харчоблоку закладу.

Раніше повідомлялось, що Міністерство освіти і науки планує провести комплексну перевірку всіх закладів освіти Хмельницької області щодо дотримання санітарного регламенту.

Нагадаємо, що отруєння у шкільній їдальні Хмельницького сталося 8 вересня. У Департаменті освіти і науки Хмельницької міськради вирішили, що освітній процес з 9 вересня у початковій школі та дошкільному підрозділі буде здійснюватися за допомогою використання технологій дистанційного навчання.

11 вересня через масове отруєння школярів початкових класів, що сталося у Хмельницькому, 39 батьків учнів звернулися до поліції.

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