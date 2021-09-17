Отравление школьников в Хмельницком: всех пациентов выписали из больницы
Из инфекционной больницы Хмельницкого выписали всех детей одной из школ города, госпитализированных неделю назад с подозрением на ротавирусную инфекцию
Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
По состоянию на 7 часов 17 сентября все дети из Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1, которые были госпитализированы в течение 9-10 сентября в инфекционную больницу города Хмельницкий с подозрением на ротавирусную инфекцию, выписаны, - сообщили в ведомстве.
Как сообщалось, 9 сентября в Хмельницком ученики отравились в школьной столовой: заведение перевели на дистанционное обучение.
13 сентября названа причина отравления в школе Хмельницкого: золотистый стафилококк, попавший в пищу во время приготовления.
14 сентября МОН инициирует проверку всех учебных заведений в Хмельницком из-за отравления школьников.
Также директора школы в Хмельницком, где отравились 92 ученика, хотят отстранить от обязанностей.
Кроме этого, по всей Украине проведут "внезапные проверки" из-за отравления школьников в Хмельницком.
В МОН разъяснили, как будут работать учебные заведения с 20 сентябряВсе новости »
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