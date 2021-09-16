У ДБР вважають, що чиновники КМДА привласнили кошти під час реконструкції парку "Кіото"

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Державне бюро розслідувань стверджує, що викрило протиправну схему привласнення бюджетних коштів посадовими особами КП "Київський центр розвитку міського середовища" Київської міськдержадміністрації під час реконструкції парку "Кіото" у Деснянському районі

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

У 2017 році посадові особи центру провели тендер на закупівлю послуг із реконструкції парку "Кіото" у Деснянському районі міста Києва.

Очікувана вартість становила 62,1 млн грн. Переможцем стало підприємство з пропозицією в 49,4 млн грн. Однак працівники ДБР встановили, що роботи з реконструкції на момент оголошення тендера вже були виконані, - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що підприємству з міського бюджету було перераховано 34,1 млн грн, хоча, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, вартість фактично виконаних будівельних робіт становила лише 19,2 млн грн.

За попередніми підрахунками, дії службових осіб КП "Київський центр розвитку міського середовища" завдали збитків інтересам громадськості на суму близько 15 млн грн. Повну суму збитків ще встановлюють, - наголошують у ДБР.

Там уточнюють, що 15 вересня 2021 року співробітники ДБР здійснили обшуки в офісних приміщеннях комунального підприємства, за місцем проживання колишніх керівників і посадових осіб комунального підприємства, а також за місцем проживання керівників ТОВ і підрядників.

Під час обшуків вилучено речові докази, що підтверджують протиправну діяльність посадових осіб КМДА. Після проведення необхідних експертиз буде вирішено питання щодо повідомлення їм про підозру. Слідчі ДБР також встановлюють причетність інших осіб до зазначеної схемою, - повідомляють правоохоронці.

Вони додають, що розслідування здійснюють за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим організованою групою в особливо великих розмірах (ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років та з конфіскацією майна, - резюмують у ДБР.

Як повідомлялося, сьогодні тривають нові обшуки на комунальних підприємствах столиці: прокуратура і СБУ обшукують "Житлоінвестбуд-УКБ".

Вчора правоохоронці знову обшукували комунальні структури столиці.

Раніше, 10 вересня прокуратура обшукувала Департамент охорони здоров’я КМДА у справі про розкрадання на закупівлях ліків для онкохворих.

Того ж дня до КМДА прийшли з обшуками через облаштування скверу на занедбаній ділянці.