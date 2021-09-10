До КМДА прийшли з обшуками через облаштування скверу на занедбаній ділянці

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До апарату Київської міської державної адміністрації з обшуками прийшли представники Київської прокуратури та Нацполіції у справі про земельну ділянку поблизу станції метро "Сирець", де замість житлового будинку міська влада вирішила облаштувати сквер

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

"У 2019 році після обстеження ділянки було встановлено, що вона не використовується за призначенням, тому міська влада припинила право постійного користування ділянкою апарату РНБО. Більше того, мешканці Шевченківського району неодноразово наголошували, що хочуть бачити на місці тоді занедбаної території сквер. Фактично, за багато років на земельній ділянці утворився стихійний смітник, територія була у вкрай незадовільному стані", - розповів керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

Він повідомив, що наразі території приведено до ладу, вивезено сміття, здійснено благоустрій.

Щодо обшуків, які сьогодні здійснюють фахівці прокуратури та Нацполіції, керівник апарату КМДА підкреслив, що структурні підрозділи апарату співпрацюють із правоохоронцями, надають усю необхідну інформацію та документи.

Раніше повідомлялось, що у результаті обшуків у Департаменті економіки та інвестицій та в Департаменті земельних ресурсів слідчими Державного бюро розслідувань було вилучено документацію, яка стосується діяльності КМДА в період з 2002 до 2007 року.

Нагадаємо, 9 вересня Київська міська прокуратура та Державне бюро розслідувань прийшли з обшуками до департаментів Київської міської державної адміністрації в межах розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Департаментів КМДА при передачі в користування суб’єкту господарювання земельних ділянок комунальної власності.

Також нещодавно у Києві повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах директору приватного підприємства, яке на замовлення генпідрядника здійснювало роботи по будівництву Подільського мостового переходу.