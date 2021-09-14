ДБР Миколаєва зупинило контрабанду з Китаю на майже 5 млн гривень

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Працівники Державного бюро розслідувань Миколаєва попередили контрабанду товарів з Китаю, не допустивши ухилення від сплати податків на 4,9 мільйона гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Так, співробітники бюро отримали інформацію, що на територію Одеської митниці надійшли товари з Китаю, в документах яких вказані неправдиві дані.

Під час огляду товару працівники ДБР встановили, що імпортер зазначив у декларації переважно дрібний товар та незначну кількість бензопил, хоча насправді були завезені лише бензопили", - йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, кількість ввезених товарів у документах була значно заниженою.

Стосовно декларанта склали протокол про порушення митних правил, а імпортований товар вилучили.

Порушнику загрожує застосування штрафних санкцій у розмірі вартості товару, прихованого від митного контролю, яка попередньо становить 4,9 мільйона гривень.

Раніше повідомлялось, що українець намагався таємно ввезти в країну продукцію Apple на 17,5 млн грн.