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14 вересня 2021, 13:09 202

ДБР Миколаєва зупинило контрабанду з Китаю на майже 5 млн гривень

14 вересня 2021, 13:09 202
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Фото: з відкритих джерел
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Працівники Державного бюро розслідувань Миколаєва попередили контрабанду товарів з Китаю, не допустивши ухилення від сплати податків на 4,9 мільйона гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Так, співробітники бюро отримали інформацію, що на територію Одеської митниці надійшли товари з Китаю, в документах яких вказані неправдиві дані.

Під час огляду товару працівники ДБР встановили, що імпортер зазначив у декларації переважно дрібний товар та незначну кількість бензопил, хоча насправді були завезені лише бензопили", - йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, кількість ввезених товарів у документах була значно заниженою.

Стосовно декларанта склали протокол про порушення митних правил, а імпортований товар вилучили.

Порушнику загрожує застосування штрафних санкцій у розмірі вартості товару, прихованого від митного контролю, яка попередньо становить 4,9 мільйона гривень.

Раніше повідомлялось, що українець намагався таємно ввезти в країну продукцію Apple на 17,5 млн грн.

ДБР митниця кордон контроль товари

 
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