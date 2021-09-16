В ГБР считают, что чиновники КГГА присвоили средства во время реконструкции парка "Киото"

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Государственное бюро расследований утверждает, что разоблачило противоправную схему присвоения бюджетных средств должностными лицами КП "Киевский центр развития городской среды" Киевской горгосадминистрации во время реконструкции парка "Киото" в Деснянском районе

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

В 2017 году должностные лица центра провели тендер на закупку услуг по реконструкции парка "Киото" в Деснянском районе города Киева.

Ожидаемая стоимость составляла 62,1 млн грн. Победителем стало предприятие с предложением в 49,4 млн грн. Однако сотрудники ГБР установили, что работы по реконструкции на момент объявления тендера уже были выполнены, - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что предприятию из городского бюджета было перечислено 34,1 млн грн, хотя, согласно заключения судебной строительно-технической экспертизы, стоимость фактически выполненных строительных работ составила 19,2 млн грн.

По предварительным подсчетам, действия служебных лиц КП "Киевский центр развития городской среды" нанесли ущерб интересам общественности на сумму около 15 млн грн. Полная сумма ущерба еще устанавливаются, - отмечают в ГБР.

Там уточняют, что 15 сентября 2021 года сотрудники ГБР провели обыски в офисных помещениях коммунального предприятия, по месту жительства бывших руководителей и должностных лиц коммунального предприятия, а также по месту жительства руководителей ООО и подрядчиков.

Во время обысков изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность должностных лиц КГГА. После проведения необходимых экспертиз будет решен вопрос относительно сообщения им о подозрении. Следователи ГБР также устанавливают причастность других лиц к указанной схеме, - сообщают правоохранители.

Они добавляют, что расследование осуществляют по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия, а также присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершенным организованной группой в особо крупных размерах (ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества, - резюмируют в ГБР.

Как сообщалось, сегодня продолжаются новые обыски на коммунальных предприятиях столицы: прокуратура и СБУ обыскивают "Житлоинвестбуд-УКБ".

Вчера правоохранители снова обыскивали коммунальные структуры столицы.

Ранее, 10 сентября прокуратура обыскивала Департамент здравоохранения КГГА по делу о хищениях на закупках лекарств для онкобольных.

Того же дня в КГГА пришли с обысками из-за обустройства сквера на заброшенном участке.