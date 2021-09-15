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15 вересня 2021, 17:43 7

Правоохоронці знову обшукують комунальні структури столиці

15 вересня 2021, 17:43 7
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Фото Київської міської прокуратури
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Столичні правоохоронці в рамках виконання постанов слідчого судді здійснюють санкціоновані обшуки в службових приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор", комунального підприємства "Київавтошляхміст", а також у десяти районних шляхово-експлуатаційних управліннях столиці

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - повідомляють у прокуратурі.

У ньому наголошується, що під час зазначених обшуків співробітники правоохоронних органів вилучають документи, що стосуються закупівель, здійснених за рахунок коштів столичного бюджету, а також відомостей про витрати комунальних підприємств.

Серед них відомості, що стосуються придбання та встановлення обмежувальних антипаркувальних стовпчиків, які не відповідають технічним характеристикам та були закуплені в один період часу з різницею у вартості у понад 700 грн за одиницю, попри ідентичність цих виробів; завищення комунальними підприємствами обсягів витрат матеріальних цінностей (солей, піско-соляної суміші, паливно-мастильних матеріалів); списання палива на транспортні засоби, які фактично не використовувалися; використання комунального автотранспорту в особистих цілях та надання його в користування третім особам з метою одержання неправомірної вигоди; незаконного працевлаштування та здійснення виплат заробітної плати працівникам, які фактично не працювали, а також за іншими фактами привласнення.

Як повідомлялося, 10 вересня прокуратура обшукувала Департамент охорони здоров’я КМДА у справі про розкрадання на закупівлях ліків для онкохворих.

Того ж дня до КМДА прийшли з обшуками через облаштування скверу на занедбаній ділянці.

Також у ДБР стверджують, що посадовці КМДА оборудками з нерухомістю завдали збитків громаді на 150 млн грн.

Натомість партія "УДАР" називає обшуки в КМДА політичним тиском.

обшуки прокуратура комунальні підприємства КМДА Київавтодор

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