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10 вересня 2021, 15:29 90

Прокуратура обшукує Департамент охорони здоров’я КМДА у справі про розкрадання на закупівлях ліків для онкохворих

10 вересня 2021, 15:29 90
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Фото з відкритих джерел
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У Департаменті охорони здоров’я КМДА тривають обшуки у справі про розкрадання 6 млн грн на закупівлях ліків для онкохворих

Про це повідомляє Київська міська прокуратура на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Подільська окружна прокуратура Києва спільно з ГУБКОЗ Служби безпеки України в рамках кримінального провадження за фактом розтрати та привласнення коштів тергромади Києва проводить обшуки у приміщеннях Департаменту охорони здоров’я КМДА та в офісних приміщеннях постачальника лікарських засобів.

Слідством встановлено, що Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за результатами проведення процедури закупівлі у листопаді 2020 року укладено договір на поставку лікарських засобів для лікування онкологічних хворих.

Внаслідок закупівлі вказаних лікарських засобів за штучно завищеними цінами з місцевого бюджету зайво сплачено коштів на суму понад 6 млн гривень, - йдеться в повідомленні.

Сьогодні на підставі ухвал суду у службових приміщеннях департаменту КМДА та фірми-постачальника тривають обшуки.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру службовим особам Департаменту охорони здоров’я КМДА та постачальнику. Досудове слідство триває.

Як повідомлялося, сьогодні до КМДА прийшли з обшуками через облаштування скверу на занедбаній ділянці.

Також у ДБР стверджують, що посадовці КМДА оборудками з нерухомістю завдали збитків громаді на 150 млн грн.

Натомість партія "УДАР" називає обшуки в КМДА політичним тиском.

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