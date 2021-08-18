Партія "УДАР" назвала обшуки в КМДА політичним тиском

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Політична партія "УДАР Віталія Кличка" вимагає від влади зупинити політичний тиск на політсилу та її лідера, що здійснюється за допомогою правоохоронних органів

Відповідну заяву оприлюднено на офіційному сайті партії в середу, передає RegioNews.

У ній наголошується, що в партії вважають численні обшуки, які тривають у підрозділах КМДА, комунальних підприємствах і підрядних організаціях із травня, "зачисткою політичного поля від конкурентів".

У партії наголошують, що Офіс президента не припиняє спроб дискредитувати Віталія Кличка й у такий спосіб "намагається створити підґрунтя, щоб усупереч законам призначити головою КМДА "зальотного" ставленика, а не того, кого обрали кияни".

Банкова вбачає у Віталію Кличку головного конкурента. Лідер партії "УДАР" має один з найвищих рейтингів довіри українців та найменший серед політиків антирейтинг. Додатковим стимулом для посилення тиску стало об'єднання "УДАРу Віталія Кличка" з іншими політичними силами для консолідації зусиль у протидії некомпетентній владі, - наголошується в заяві.

В "УДАРі" заявляють, що тиск чиниться не лише на Віталія Кличка, а й на інших партійців. Уточнюється, що правоохоронці неодноразово вривалися з обшуками до їхніх будинків, приходили й до лідера "УДАРу".

Зухвалі дії правоохоронців за вказівкою керівництва ОП та за підтримки провладних народних обранців засвідчують, що Банкова готова йти до кінця у знищенні політичного конкурента будь-якою ціною. Навіть ціною зупинки столиці. Вимагаємо від влади зупинити тиск на політичну партію "УДАР Віталія Кличка" та її лідера за допомогою підконтрольних правоохоронних органів. Закликаємо міжнародних партнерів відреагувати на дії української влади та допомогти повернути її на шлях законності, - йдеться в заяві "УДАРу".

Як повідомлялося, сьогодні правоохоронці прийшли з обшуками до Департаменту освіти КМДА, також у Києві СБУ викрила протиправну діяльність керівництва "Житлоінвестбуд-УКБ".

Учора прокуратура проводила обшуки по справі щодо розкрадання бюджету на будівництві доріг у столиці.

16 серпня МВС та Генпрокуратура взялися за керівництво столичної інспекції з паркування, а прокуратура проводила обшуки в Управлінні освіти Печерської РДА.

Тим часом у КМДА скаржаться, що через кримінальне переслідування у столиці паралізована евакуаторна служба.

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