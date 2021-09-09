У ДБР стверджують, що посадовці КМДА оборудками з нерухомістю завдали збитків громаді на 150 млн грн

Фото ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили факти зловживання службовим становищем посадовцями КМДА при передачі у користування приватному товариству земельних ділянок та приміщення комунальної власності у центрі столиці

Про це повідомили у пресслужбі ДБР, передає RegioNews.

Встановлено, що посадовці Київської міської адміністрації передали нерухомість, розташовану на вулицях Хрещатик і Михайла Грушевського, за заниженою вартістю та без проведення аукціону. За попередніми даними, сума збитків становить понад 150 млн гривень, - йдеться у повідомленні.

У ДБР стверджують, що посадовці КМДА провели цю оборудку під приводом внесення змін до інвестиційного договору, порушивши вимоги Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди територіальній громаді столиці.

Зазначається, що працівники ДБР провели одночасні обшуки у приміщеннях Департаменту економіки та інвестицій та Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації, а також комунального підприємства "Київське інвестиційне агентство".

Перевіряється причетність до оборудки депутатів Київської міської ради.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за статтею 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

Як повідомлялося, сьогодні правоохоронці знову прийшли з обшуками до департаментів КМДА.

Раніше підряднику Подільського мосту повідомлено про підозру в ухиленні від сплати 9 млн грн податків.