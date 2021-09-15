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15 вересня 2021, 21:20 348

Кличко розповів про бюджет Києва на наступний рік

15 вересня 2021, 21:20 348
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з відкритих джерел
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Бюджет Києва на 2022 рік за попередніми розрахунками становитиме 65 мільярдів гривень

Як передає RegioNews, про це в ефірі одного з телеканалів розповів мер Києва Віталій Кличко.

"Що стосується бюджету міста, він буде трохи більшим, ніж цього року. Не зважаючи на недоотримання, які спричинила пандемія, кошторис 2022 року складатиме приблизно 65 млрд грн", – сказав Віталій Кличко, додавши, що через пандемію COVID-19 у поточному році столична скарбниця недоотримала близько 5 мільярдів гривень

За словами мера Києва, традиційно майже третю частину бюджету спрямують на сферу освіти. Значну частину коштів також збираються виділити на медицину, транспорт та будівництво і ремонт доріг.

Нагадаємо, що Кабмін 15 вересня схвалив проєкт держбюджету на 2022 рік і вже передав його до парламенту.

бюджет Кабмін Київ COVID-19 транспорт

 
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