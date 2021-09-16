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16 вересня 2021, 13:39 442

У КМДА розповіли, коли планують завершити ремонт Південного мосту

16 вересня 2021, 13:39 442
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з відкритих джерел
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Ремонтні роботи на Південному мосту через річку Дніпро в Києві планують закінчити до початку 2023 року

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь "Київавтодору" на запит журналіста Фокуса.

У підприємстві розповіли, що на Південному мосту є 46 деформаційних швів, щодо 18 з яких необхідно провести капітальний ремонт. Зробити це планують протягом 2021-2022 років.

"У поточному році передбачається виконати заміну 4-6 одиниць деформаційних швів орієнтовною вартістю 42 млн грн. Заміну всіх деформаційних швів заплановано виконати до 2023 року", — заявили в "Київавтодорі".

У підприємстві наголосили, що ці роботи вкрай важливо закінчити до кінця 2022 року, оскільки в 2023 році планується розпочати реставрацію моста Патона і мосту Метро, через що основне транспортне навантаження буде спрямоване на Південний міст.

Загальна вартість ремонтних робіт на Південному мосту становить майже 195,6 млн грн. Воно профінансоване за рахунок міського бюджету. Лагодженням конструкції займаються бригади співробітників ТОВ "Укртрансміст".

У ході ремонтних робіт на Південному мосту планують частково обмежувати рух автомобільного транспорту. Про всі подібні обмеження в "Київавтодорі" обіцяють завчасно повідомляти засоби масової інформації.

У підприємстві також повідомили, що ТОВ "Тілльман Інжинірінг", яке виконувало роботи на металевій частині Південного мосту в 2015-2016 рр, повинно було забезпечити ліквідацію виявлених дефектів протягом гарантійних зобов'язань, однак, з огляду на його банкрутство і подальше закриття, ці зобов'язання лягли на балансоутримувача мосту, КП "Київавтодорміст". Саме це підприємство і займається роботами на металевій частині споруди, через що по ньому частково обмежують рух.

міст Київ ремонт Київавтодор

 
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