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16 вересня 2021, 16:31 182

Нові обшуки на комунальний підприємствах столиці: прокуратура і СБУ обшукують "Житлоінвестбуд-УКБ"

16 вересня 2021, 16:31 182
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Фото Київської міської прокуратури
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Правоохоронці обшукують приміщення комунального підприємства з будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ" і в постачальника у справі про розкрадання коштів на закупівлі пасажирських ліфтів у столиці

Слідчі дії проводять Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно з Головним управлінням боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Комунальне підприємство в період з 2019-го по 2021 рік переказало 9,9 млн грн на рахунки товариства за постачання пасажирських ліфтів. Постачальник, у свою чергу, переказав ці кошти на рахунки інших товариств нібито на придбання комплектуючих до ліфтів. Водночас, як встановило слідство, зазначені суб'єкти господарювання не є виробниками цих комплектуючих і не здійснювали їх придбання у звітний період. Отже, встановлено, що фінансово-господарські операції з постачання комплектуючих до ліфтів здійснювалися виключно з метою переведення в готівку грошових коштів, отриманих від комунального підприємства шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів, - ідеться в повідомленні.

Обшуки відбуваються з метою встановлення обставин вчинення кримінального злочину в службових приміщеннях комунального підприємства та фірми-постачальника.

Обшуки відбуваються в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, вчора правоохоронці знову обшукували комунальні структури столиці.

Раніше, 10 вересня прокуратура обшукувала Департамент охорони здоров’я КМДА у справі про розкрадання на закупівлях ліків для онкохворих.

Того ж дня до КМДА прийшли з обшуками через облаштування скверу на занедбаній ділянці.

Також у ДБР стверджують, що посадовці КМДА оборудками з нерухомістю завдали збитків громаді на 150 млн грн.

Натомість партія "УДАР" називає обшуки в КМДА політичним тиском.

обшуки СБУ прокуратура комунальні підприємства КМДА

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