Лікарняний депутата Козака, який нібито лікується у Білорусі, до Ради не надходив

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До Верховної Ради не надходив лікарняний народного депутата від парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя" Тараса Козака, який нібито перебуває на лікуванні у Білорусі

Про це повідомили у відповідь на запит до Інформаційного управління Апарату ВР, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України в межах компетенції повідомляється, що листок непрацездатності народного депутата України Козака Тараса Романовича до зазначеного Управління не надходив, – зазначається у відповіді.

Як повідомлялося, 13 травня Медведчук розповів, де зараз перебуває його соратник Козак. Їх обох підозрюють у вчиненні дій, які підпадають під статтю про державну зраду.

20 травня соратника Медведчука Тараса Козака оголосили в розшук. Печерський районний суд міста Києва дав дозвіл Службі безпеки України на затримання народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя” Тараса Козака.

Наступного дня ЗМІ повідомили, що оголошений у розшук Козак залишив Україну літаком, пов'язаним з білоруським олігархом. Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тарас Козак, якого оголосили у розшук та дали дозвіл на затримання, залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується білоруський олігарх.

27 травня Генпрокурор Венедіктова заявила, що соратник Медведчука Тарас Козак переховується не в Білорусі.