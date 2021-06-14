Больничный депутата Козака, который якобы лечится в Беларуси, в Раду не поступал

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В Верховную Раду не поступал больничный народного депутата от парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который якобы находится на лечении в Беларуси

Об этом сообщили в ответ на запрос к информационному управлению Аппарата ВР, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины в пределах компетенции сообщается, что листок нетрудоспособности народного депутата Украины Козака Тараса Романовича в указанное Управление не поступал, – отмечается в ответе.

Как сообщалось, 13 мая Медведчук рассказал, где сейчас находится его соратник Козак. Их обоих подозревают в совершении действий, подпадающих под статью о государственной измене.

20 мая соратника Медведчука Тараса Козака объявили в розыск. Печерский районный суд города Киева дал разрешение Службе безопасности Украины на задержание народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака.

На следующий день СМИ сообщили, что объявленный в розыск Козак покинул Украину самолетом, связанным с белорусским олигархом. Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак, которого объявили в розыск и дали разрешение на задержание, покинул Украину 24 февраля самолетом, которым пользуется белорусский олигарх.

27 мая Генпрокурор Венедиктова заявила, что соратник Медведчука Тарас Козак скрывается не в Беларуси.