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21 травня 2021, 09:16 1107

Оголошений у розшук Козак залишив Україну літаком, пов'язаним з білоруським олігархом - "Схеми"

21 травня 2021, 09:16 1107
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Фото: "Схеми"
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Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тарас Козак, якого оголосили у розшук та дали дозвіл на затримання, залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується білоруський олігарх Микола Воробей

Як передає RegioNews, про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Так, зазначається, що на момент вильоту з України щодо Козака та на три його телеканали, а також на літак, яким він користувався, були накладені санкції РНБО.

Згідно з даними журналістів, з України літак полетів до Мінська, а вже звідти до Росії у Москву. Відтоді соратник Медведчука більше не повертався.

Через санкції РНБО нардеп втратив можливість використовувати звичний для себе літак і знайшов йому заміну - Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA. За даними "Схем", цей літак регулярно базується у Мінську і ним користується не тільки родини Козака та Медведчука, але й білоруський олігарх Микола Воробей та чільні менеджери його компаній.

Нагадаємо, 20 травня соратника Медведчука Тараса Козака оголосили в розшук. Печерський районний суд міста Києва дав дозвіл Службі безпеки України на затримання Тараса Козака.

Тарас Козак ОПЗЖ Мінськ літак Віктор Медведчук

 
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