Порошенко прийшов на допит у справі Медведчука-Козака

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П'ятий президент України, народний депутат від "Європейської Солідарності" Петро Порошенко прийшов на допит до Служби безпеки України як свідок в кримінальному провадженні щодо підсанкційних народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука і Тараса Козака

Цю повідомили в пресслужбі СБУ, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Народний депутат Петро Порошенко з'явився на допит об 11 годині", - сказали у пресслужбі.

Нагадаємо, що Порошенка викликали на допит до СБУ 31 травня. Але на прохання його адвокатів допит було перенесено.

Порошенко проходить у справі Козака-Медведчука як свідок - нардепів підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України (державна зрада й замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму).

У СБУ наголошують, що виклик Порошенка на допит потрібен для всебічного й об'єктивного вивчення обставин кримінального провадження.