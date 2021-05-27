Соратник Медведчука Тарас Козак переховується не в Білорусі — Венедіктова

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Підозрюваний у державній зраді нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак перебуває не в Білорусі, як заявлялося раніше

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає RegioNews.

Вона прокоментувала інформацію про перебування Козака в Білорусі, про що заявляв нардеп Віктор Медведчук. За словами Венедіктової, "у прокуратури інша інформація”.

Остання інформація, яка до мене надходила зі ЗМІ, це пан Медведчук говорив, що він перебуває на лікарняному чи лікується в Білорусі. Але у нас оперативна інформація інша, і знову ж таки... вона ще не стала предметом кримінальних проваджень", - сказала генрокурор.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів.

13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.