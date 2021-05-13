Медведчук розповів, де зараз перебуває його соратник Козак

Їх обох підозрюють у вчиненні дій, які підпадають під статтю про державну зраду

Їх обох підозрюють у вчиненні дій, які підпадають під статтю про державну зраду

Фото: із відкритих джерел

Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, якого сьогодні, 13 квітня суд відправив під цілодобовий домашній арешт, стверджує, що його соратник Тарас Козак зараз знаходиться в Білорусі.

Про це він сказав журналістам під будівлею Печерського суду міста Києва, передає RegioNews.

Я знаю, де Козак. Він зараз на лікуванні в Білорусі", - сказав Медведчук.

Він додав, що контактував із Козаком після повідомлення ім обом про підозру, і що наразі продовжує підтримувати з ним зв'язок.

Також Медведчук не відповів на запитання, чи планує Тарас Козак повертатися в Україну.

Самі його запитайте, і він вам розкаже", - заявив Медведчук.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів.

13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.