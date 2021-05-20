Соратника Медведчука Тараса Козака оголосили в розшук

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Печерський районний суд міста Києва дав дозвіл Службі безпеки України на затримання народного депутата від фракції “Опозиційна платформа - За життя” Тараса Козака

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Рішення погодила Генпрокурор Ірина Венедіктова, Козака хочуть затримати, щоб обрати йому запобіжний захід. Також його оголосили у розшук.

Це відбулося після того, як 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку було оголошено про підозру”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ нагадали, що Медведчук і Козак підозрюються у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

У свою чергу в Офісі генпрокурора повідомили, що прокурори та слідчі будуть просити суд взяти нардепа під варту з можливістю внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів.

13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.