12:19  20 травня
В Україні вже зробили перший мільйон щеплень від COVID-19
11:59  20 травня
Кубракова призначили міністром інфраструктури
08:11  20 травня
На Донбасі бойовики гатили з гранатометів поблизу Авдіївки та Талаківки
UA | RU
UA | RU
20 травня 2021, 14:55 75

Соратника Медведчука Тараса Козака оголосили в розшук

20 травня 2021, 14:55 75
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Печерський районний суд міста Києва дав дозвіл Службі безпеки України на затримання народного депутата від фракції “Опозиційна платформа - За життя” Тараса Козака

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Рішення погодила Генпрокурор Ірина Венедіктова, Козака хочуть затримати, щоб обрати йому запобіжний захід. Також його оголосили у розшук.

Це відбулося після того, як 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку було оголошено про підозру”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ нагадали, що Медведчук і Козак підозрюються у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

У свою чергу в Офісі генпрокурора повідомили, що прокурори та слідчі будуть просити суд взяти нардепа під варту з можливістю внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів.

13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

Офіс генпрокурора СБУ розшук державна зрада Тарас Козак

У Херсонській області відбудуться масштабні антитерористичні навчання СБУ
19 травня 2021, 17:57
СБУ почала вивчати відеозвернення скандального екссудді Чауса
19 травня 2021, 16:17
У СБУ прокоментували скандал щодо російського паспорта у нардепа Аксьонова
19 травня 2021, 14:48
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram