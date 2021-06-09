Проти соратників Медведчука почнуть заочне розслідування у справі про держзраду
Печерський районний суд Києва дозволив заочне розслідування щодо двох соратників народного депутата Віктора Медведчука
Про це у Facebook повідомив керівник прокуратури Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний, передає RegioNews.
Йдеться про Олега Синявського і Івана Комелова, які в 2014 році очолювали ініціативні групи "Українського вибору" в Севастополі.
Проти них проведуть спеціальне досудове розслідування у справі організації незаконного "референдуму”.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України”, - розповів Поночовний.
Нагадаємо, суд повернув Києву землю, яку незаконно займала фірма соратників Медведчука.
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