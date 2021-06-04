Через кроки Білорусі в бік співпраці з Росією, Україна посилює охорону кордону з нею, - речник Держприкордонслужби
Україна посилює охорону кордону з Білоруссю
Про ситуацію на кордоні України та Білорусі розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.
Підрозділи Державної прикордонної служби на кордоні з Білоруссю несуть службу посилено. Ми про це заявляли раніше. Днями глава Держприкордонслужби відбув на одну з ділянок в межах Житомирського прикордонного загону, щоб своїми очима перевірити, як відбувається посилення, і спрямувати зусилля на подальше нарощування системної охорони кордону на ділянці з Білоруссю, — сказав він.
Демченко пояснив мету посилення кордону.
Через кроки, які робить Білорусь в бік співпраці з Росією, цей напрямок є одним з тих, яким приділяється підвищена увага, щоб не допустити порушень кордону і, можливо, прориву будь-яких груп. Якщо ми пам'ятаємо, білоруська сторона любить маніпулювати інформацією — нібито з України надходить велика кількість зброї. Але ми цю інформацію спростовуємо. Крім особового складу, ми активно спрямовуємо безпілотні апарати, щоб з повітря моніторити державний кордон, — сказав він.
Як повідомлялося, 3 червня Верховна Рада офіційно засудила примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську.