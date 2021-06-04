Через кроки Білорусі в бік співпраці з Росією, Україна посилює охорону кордону з нею, - речник Держприкордонслужби

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Про ситуацію на кордоні України та Білорусі розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Підрозділи Державної прикордонної служби на кордоні з Білоруссю несуть службу посилено. Ми про це заявляли раніше. Днями глава Держприкордонслужби відбув на одну з ділянок в межах Житомирського прикордонного загону, щоб своїми очима перевірити, як відбувається посилення, і спрямувати зусилля на подальше нарощування системної охорони кордону на ділянці з Білоруссю, — сказав він.

Демченко пояснив мету посилення кордону.

Через кроки, які робить Білорусь в бік співпраці з Росією, цей напрямок є одним з тих, яким приділяється підвищена увага, щоб не допустити порушень кордону і, можливо, прориву будь-яких груп. Якщо ми пам'ятаємо, білоруська сторона любить маніпулювати інформацією — нібито з України надходить велика кількість зброї. Але ми цю інформацію спростовуємо. Крім особового складу, ми активно спрямовуємо безпілотні апарати, щоб з повітря моніторити державний кордон, — сказав він.

Як повідомлялося, 3 червня Верховна Рада офіційно засудила примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську.

Також з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 25 травня заборонив польоти над повітряним простором Білорусі.

12 травня міністр оборони не виключив ймовірності поширення російської військової агресії через територію Білорусі. Україна має розроблені плани на випадок необхідності протидії такій загрозі.