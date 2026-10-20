На Хмельниччині лікарі продавали інвалідність

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На Хмельниччині викрили зловмисників, які організували схему з фіктивною інвалідністю. Серед учасників схеми були лікарі

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Серед п'яти зловмисників були троє лікарів, які входять до складу військово-лікарської комісії. 40-річний організатор шукав "клієнтів", які хочуть отримати другу групу інвалідності. Для цього він залучив медиків.

Лікарі оформлювали фіктивне стаціонарне лікування, вигадували діагнози та готували документи для встановлення інвалідності. Надалі їх могли використовувати для оформлення догляду за близькими та незаконного виїзду за кордон.

У жовтні організатора схеми затримали після отримання грошей. Усім учасникам схеми повідомили про підозру.

Нагадаємо, на Львівщині інспектор митниці організував бізнес на "білих квитках". Вартість своїх "послуг" він оцінював у 13 тисяч доларів.