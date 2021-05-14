Обшуки у комунальників Києва тривають: ДБР зацікавилося "Житлоінвестбудом" та "Київським міським БТІ"

Підозрюють зловживання службовим становищем екскерівником "Житлоінвестбуду — УКБ"

Підозрюють зловживання службовим становищем екскерівником "Житлоінвестбуду — УКБ"

Фото ДБР

Як передає RegioNews, про це повідомляє ДБР.

Слідчі територіального управління ДБР Києва провели обшуки у КП "Житлоінвестбуд — УКБ" за фактом зловживання службовим становищем його екскерівником. Попередньо встановлено, що експосадовець розробив злочинну схему і використовував у власних цілях підконтрольне підприємство, - ідеться у повідомленні.

ДБР встановило, що колишній директор комунального підприємства створив у Києві благодійне об’єднання, якому було виділено земельну ділянку під будівництво. На цій ділянці розпочалось зведення багатоквартирного будинку. Генеральним підрядником стало інше підконтрольне йому підприємство. Фінансувалось будівництво за рахунок коштів та матеріалів, які економилися на інших підрядах КП "Житлоінвестбуд-УКБ".

Надалі право власності на житло у вказаному багатоквартирному будинку безоплатно отримали наближені до екскерівника особи, а також його заступник та родичі, - заявили у ДБР.

Під час обшуків вилучена технічна документація на об’єкт будівництва, копії технічних паспортів на квартири тощо.

Санкція ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося, у ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями.

Нагадаємо, днями правоохоронці провели обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Також було проведено обшуки у Департаменті соцполітики КМДА - тоді вручили підозри сімом посадовцям. Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.

Крім того, у столиці провели обшуки в "Київміськсвітло”. Правоохоронці розслідували фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва.

З-поміж цього, прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”. Правоохоронці розслідували заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень.