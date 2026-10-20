"Дай подзвонити": у Харкові чоловік вкрав телефон у перехожого та викрав усі гроші з його рахунку

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У Харкові затримали 37-річного чоловіка. Він попросив у перехожого телефон для дзвінка, але завершилось це крадіжкою всіх збережень

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Чоловік попросив у перехожого телефон, щоб зробити дзвінок. Проте він вкрав гаджет потерпілого, а після цього - відкрив банківський застосунок, де був збережений пароль, та отримав доступ до чужого рахунку. Зловмисник двома транзакціями перевів кошти – спочатку 50 тисяч, а потім ще 30 тисяч гривень – на картку іншої особи. Загальна сума завданих збитків становить 80 тисяч гривень.

Потерпілий помітив, що його гроші з рахунків зникли, лише увечері. Наразі зловмисника затримали. Він отримав підозру. Відомо, що раніше він уже мав проблему із законом. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.