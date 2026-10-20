Колишня речниця президента Зеленського і та сама дєвочка, яку він рвався захищати, виявилась аж ніяк не беззахисною вівцею

Колишня речниця президента Зеленського і та сама дєвочка, яку він рвався захищати, виявилась аж ніяк не беззахисною вівцею

Юлія Мендель - повноцінний інструмент, як загнати нас в стійло капітуляції, і це уже ніхто не приховує.

Трамп розказав, що глянув на відео якоїсь жінки. І вона каже: "Зеленський вбиває наших чоловіків. Наші чоловіки гинуть. У наших чоловіків немає ніг. Вони перебувають у психіатричних лікарнях… Вона говорить про Україну. Вона дуже відома. Її хочуть посадити до в’язниці", — розповів Трамп, проте не назвав прізвище цієї жінки.

Судячи з контексту, йдеться про колишню речницю українського президента скандальну Юлію Мендель. Це її слова.

Власне, абсолютно не дивує, чому Мендель останні місяці бігала між Такером Карлсоном, тусовками AfD, якимись підстилками українських шахраїв та нардепів з одними і тими самими меседжами:

Треба перестати допомагати грошима українським силам оборони,

Треба скасувати санкції проти РФ,

Що Україна сама перешкоджає завершенню війни, відмовляючись від нібито можливих домовленостей із Росією;

військова допомога Заходу нібито є причиною продовження війни;

західні держави та "лобісти війни” зацікавлені у продовженні бойових дій;

замість підтримки оборони України необхідно зробити ставку на переговори та дипломатію, без чіткого акценту на умовах, які Росія висуває Україні.

Ставку зробили на людину, яка трохи побігала з Зеленським у статусі речника, яка буцімто знає нутряк. А отже, може качати теми капітуляції.

Велике щастя, що реальний рівень медійного впливу Мендель на українське суспільство десь як у калош для городу.

Друге, людина, яка несе цю дичину — свідомо хоче отримати або пмж в США, або пмж в Берліні. Тобто мета — насрати Україні заради власного хепі-енду.

Це окреме питання до Зеленського як він кадри підбирає. Давайте зважимо на той факт, що до такої відвертої роботи на ворогів і схилення до капітуляції не доклалися навіть прес-секретарі Партії регіонів та Дарка Чепак Януковича.