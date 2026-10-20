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20 жовтня 2026, 21:51

Стрілянина в київському ТЦК: 6 поранених, затриманому оголосили підозру

20 жовтня 2026, 21:51
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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У Києві чоловіку, який відкрив стрілянину в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомили про підозру. Унаслідок стрілянини поранень дістали троє поліцейських і троє військовослужбовців

Про це повідомила Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону, передає RegioNews.

За даними слідства, інцидент стався 19 жовтня. Під час перевірки даних у системі "Оберіг" спільна група оповіщення, до складу якої входили поліцейські та військовослужбовці ТЦК та СП, з’ясувала, що киянин перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації.

Близько 18:45 чоловіка доставили до районного ТЦК та СП. Там він, за версією слідства, здійснив щонайменше сім прицільних пострілів із бойового пістолета, який носив без відповідного дозволу.

Усіх шістьох поранених госпіталізували. Один поліцейський і один військовослужбовець перебувають у реанімації у важкому стані.

Чоловіка затримали. Під час обшуку в його помешканні правоохоронці виявили арсенал незареєстрованої зброї та боєприпасів. Зокрема, вилучили автомати, гладкоствольну й нарізну зброю, набої різного калібру та бойову ручну гранату.

Затриманому повідомили про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами.

Йому інкримінують правопорушення за частиною 2 статті 15, пунктами 1 і 8 частини 2 статті 115, статтею 348 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 19 жовтня сталась стрілянина у приміщенні ТЦК у Печерському районі. Стрілка затримали. Попередньо, вогонь відкрив чоловік, якого доставили туди для мобілізації.

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підозра стрілянина затримання ТЦК поранені
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