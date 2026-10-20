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20 жовтня 2026, 21:45

На Прикарпатті в пенсіонерки аферисти виманили 300 тисяч

20 жовтня 2026, 21:45
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Фото: Національна поліція
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На Прикарпатті 62-річна місцева жителька стала жертвою шахрайства. Все почалось з підозрілого дзвінка

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Шахрай зателефонував жінці та представився працівником банку. Він переконав її перерахувати йому майже 300 тисяч гривень. Він запевнив жінку, що це потрібно нібито для захисту її грошей.

Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.

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