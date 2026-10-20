Як відключатимуть світло 21 жовтня

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В Україні в середу, 21 жовтня, діятимуть графіки обмеження електроенергії. Причина - наслідки російських атак

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

21 жовтня в частині регіонів України будуть діяти такі обмеження електроенергії:

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;



• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - кажуть енергетики.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за одну ніч російські атаки пошкодили понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.