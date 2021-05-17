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17 травня 2021, 12:39 111

Нацполіція прийшла з обшуками на Київський електровагоноремонтний завод

17 травня 2021, 12:39 111
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Правоохоронці розслідують розкрадання коштів підприємства
Правоохоронці розслідують розкрадання коштів підприємства
Фото: із відкритих джерел
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Працівники Національної поліції проводять слідчі дії на ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод”.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Відомо, що слідчі дії проводяться в рамках кримінальної справи, яку відкрили щодо чиновників підприємства.

Наразі співробітники Національної поліції України проводять слідчі дії за раніше відкритими кримінальними провадженнями щодо посадових осіб ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод”. Керівництво АТ "Укрзалізниця” створює всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів та наголошує на своїй зацікавленості у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії”, - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що кримінальну справу відкрили на початку цього року.

Правоохоронці розслідують розкрадання коштів підприємства в особливо великих розмірах, яке за версією слідства, відбувалося у 2019 році.

Нагадаємо, днями правоохоронці провели обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Також було проведено обшуки у Департаменті соцполітики КМДА - тоді вручили підозри сімом посадовцям. Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.

Крім того, у столиці провели обшуки в "Київміськсвітло”. Правоохоронці розслідували фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва.

З-поміж цього, прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”. Правоохоронці розслідували заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень.

Як повідомлялося, у ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями.

обшуки Укрзализныця чиновники кримінальна справа Нацполіція

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