На Черкащині чоловік вимагав $20 тисяч та погрожував розправою

Фото: поліція Черкаської області

На Черкащині правоохоронці затримали 26-річного жителя Умані, якого підозрюють у вимаганні 20 тисяч доларів. За даними слідства, чоловік вимагав гроші за неіснуючими борговими зобов’язаннями, погрожував фізичною розправою та пошкодженням майна

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

За версією слідства, чоловік упродовж певного часу вимагав у потерпілого гроші, пояснюючи це необхідністю компенсувати витрати на утримання його родини. Він регулярно телефонував чоловікові з погрозами, зустрічав його в місті та вимагав передати кошти.

Крім того, фігурант неодноразово блокував рух автомобілів потерпілого та його співмешканки, змушуючи їх зупинятися посеред дороги.

Слідчі задокументували факти умисного пошкодження двох автомобілів потерпілого, зокрема службового. За даними правоохоронців, це сталося після відмов чоловіка сплачувати гроші.

26-річного уманчанина затримали слідчі слідчого управління ГУНП у Черкаській області спільно зі співробітниками УСБУ в Черкаській області за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі йому 20 тисяч доларів.

За процесуального керівництва Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону чоловікові повідомили про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України — вимагання, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.