У Києві ділки торгували інвалідністю за долари

Фото: прокуратура

У Києві правоохоронці викрили ділків, які торгували фейковою інвалідністю. За свої послуги вони хотіли отримати 24 тисячі доларів

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

До одного з ділків звернувся житель Києва, який хотів працевлаштуватись та отримати бронювання від служби. Проте ділок запевнив його, що має кращу пропозицію, а саме - оформити фіктивні медичні документи та встановити групу інвалідності, що буде підставою для відстрочки від призову під час мобілізації.

За 24 тисячі доларів зловмисники обіцяли "клієнту" двотижневе фіктивне стаціонарне лікування з подальшим тримісячним амбулаторним лікуванням, за результатами чого чоловіку б оформили групу інвалідності.

Одного з ділків затримали після отримання грошей.

Нагадаємо, на Львівщині інспектор митниці організував бізнес на "білих квитках". Вартість своїх "послуг" він оцінював у 13 тисяч доларів.