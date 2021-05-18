В СБУ пояснили, чому прийшли з обшуками у будинок мера Кличка

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Служба безпеки України підтвердила факт проведення обшуків у будинку, де знаходиться квартира мера Києва Віталія Кличка

Про це повідомляє "Українська правда” із посиланням на прессекретаря СБУ Артема Дехтяренка, передає RegioNews.

У відомстві стверджують, що прийшли з обшуками не до мера столиці.

Обшуки у мера Києва Віталія Кличка СБУ не проводить. Співробітники ГУ СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, із залученням спецпідрозділу ЦСО "А", проводять обшуки у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів”, - повідомив Дехтяренко.

За його совами, обшуки відбуваються одночасно у декількох місцях, в тому числі і в будинку, де проживає Кличко. Однак ніякого відношення до мера Києва вони не мають.

Деталі спецоперації в СБУ обіцяють оприлюднити пізніше.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко заявив, що до будинку, де розташована його квартира, прийшли з обшуками озброєні силовики.