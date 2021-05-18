У Києві обшукують інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків

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Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків у м. Києві, яку обшукують прокуратура й СБУ, може бути причетна до видачі посвідчень на основі документів із суден, що заходили в закриті порти Криму

Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим і м. Севастополя у Telegram-каналі, передає RegioNews.

Прокуратура автономії спільно з СБУ проводять санкціонований обшук в Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків у м. Києві. За даними слідства, вказана інспекція може бути причетна до видачі морякам кваліфікаційних посвідчень на основі документів про працю на суднах, які здійснюють заходження до закритих Україною портів Кримського півострова… а також періодично проходять у закритих портах півострова інспекції та перевірки, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що таким чином видача морякам посвідчень здійснюється на основі незаконних документів, отриманих на тимчасово окупованому півострові.

До того ж вказана організація ухиляється від виконання раніше винесеної судом ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в її віданні, - повідомляють у прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюється в межах кримінального провадження за статтями "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", "державна зрада", "фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України" Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося в січні, Українських моряків незаконно переправляли до анексованого Криму. Схему заблокували правоохоронці, для цього довелося судна зловмисників брати штурмом

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